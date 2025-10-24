ガザ地区の和平合意の一環として、イスラエルの刑務所から釈放された武装勢力イスラム聖戦のメンバーがANNの取材に応じ、敵対するイスラエルなどと武力ではない方法で戦い続けると語りました。【映像】独房トイレの床に掘られた穴の様子「遮るものがない広大な空を眺めるのは、素晴らしく壮大な気分」（イスラム聖戦マフムード・アル・アリダ氏以下同）ハマスと連帯する武装勢力イスラム聖戦のメンバー、アル・アリダ氏（49）