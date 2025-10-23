「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）巨人は鷺宮製作所の竹丸和幸投手を１位で指名。見事に一本釣りに成功した。ドラフト１位指名後の会見で阿部監督は「抽選しなくてよかったです」と笑み。竹丸の指名について「先発が課題でしたし、何とかローテーションに入って欲しい。即戦力の位置づけで。早くローテに入って東京ドームで活躍してくれることを願ってます」と語り、