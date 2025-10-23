バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が23日、TOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に、ゲストとして生出演。相談を受けた時に心がけていることを明かした。恋愛相談の話題になり、高嶋は「無理ですね」とキッパリ。「もうホントに。“男は山手線”っていっつも言ってる」と明かすと、フリーアナウンサーの原千晶は「どういう…？」と困惑。高嶋は「“ちょっと待てば次が来る”って。失恋した子に、いつもそうやって慰