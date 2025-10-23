新たに発足した高市内閣で、県選出の仁木博文衆議院議員が厚生労働副大臣に再任、福山守参議院議員が法務大臣政務官に就任しました。厚生労働副大臣に再任された仁木博文衆議院議員は、阿南市出身の59歳。徳島1区選出で現在3期目です。第2次石破内閣で厚生労働副大臣に就任し、今回、再任されました。再任を受け、仁木さんは「責任とやりがいを感じ意気込みに燃えている。医療DXの導入などに引き続き取り組み、地域医療を守りたい