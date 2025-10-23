穏やかで過ごしやすい季節はスポーツ、読書、映画鑑賞、あらゆる趣味時間が心地よく、大人にとって欠かせない余暇のリフレッシュ。芸術の秋、スポーツの秋、実りの秋―。○○の秋を表す言葉は豊富にあるが、東カレ読者にとって一番興味深いのは、やはり“実り（食欲）の秋”では？そこで、旬の味覚やお酒を味わえる秋らしいイベントをご紹介。さぁ、カレンダーをチェックして出掛けよう。□EVENT「awa酒 week at 虎ノ門横丁 2025」