穏やかで過ごしやすい季節はスポーツ、読書、映画鑑賞、あらゆる趣味時間が心地よく、大人にとって欠かせない余暇のリフレッシュ。



芸術の秋、スポーツの秋、実りの秋―。○○の秋を表す言葉は豊富にあるが、東カレ読者にとって一番興味深いのは、やはり“実り（食欲）の秋”では？



そこで、旬の味覚やお酒を味わえる秋らしいイベントをご紹介。さぁ、カレンダーをチェックして出掛けよう。

□EVENT

「awa酒 week at 虎ノ門横丁 2025」

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー内にある人気スポット「虎ノ門横丁」では、「世界の乾杯酒」として注目を集める“awa酒”と虎ノ門の食とのマリアージュを楽しめる限定イベントを開催。



10月22日（水）〜10月28日（火）の期間中、数あるスパークリング日本酒の中でも厳しい認定基準のもとで製造され、外部機関の品質検査に合格した「awa酒」が各地から集結し、名店の料理と共に堪能する内容だ。



初開催となった昨年に続き、今年は全22の酒造のawa酒を楽しめるPOP UP店舗を出店するほか、横丁内の21店舗でも各酒蔵が日替わりでawa酒を提供する。

いずれの店舗でも、一律１杯￥1,100（税込）と魅力的なラインナップ。さらに、虎ノ門横丁内の21店舗がawa酒とのマリアージュを堪能できるイチオシフードメニューを用意。名店選りすぐりのメニューと共に酔いしれる７日間となる。



公式サイトでは各店の「awa酒」提供スケジュールをチェックできるので、お見逃しなく！



開催場所：虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー ３F 虎ノ門横丁

概要詳細：https://www.toranomonhills.com/events/2025/10/0203.html



食の中心地・虎ノ門横丁の各店舗が厳選した料理とともに、“世界の乾杯酒”を！

□EVENT

「クラフトビール ジャパンホップ フェスト 2025 feat. 秋刀魚 in SVB東京」

東京・代官山にあるビアレストラン『スプリングバレーブルワリー東京』では、10月25日（土）・26日（日）に毎年恒例の「クラフトビール ジャパンホップ フェスト2025」のメインイベントを開催。



今年は開催10年目、日本産ホップにこだわる全国17ブルワリーから最大20種類のクラフトビールが登場。複数種類のホップの香りの嗅ぎ比べができる「利きホップ」体験や、人気アーティストによる限定ライブあり、コンテンツも充実。

ビール醸造に欠かせない「ホップ」の日本での収穫最盛期は８月下旬〜９月上旬頃。その採れたてホップを使用したフレッシュホップビールが気軽に体験でき、秋の味覚の代表格「秋刀魚」とのコラボも。“秋刀魚の一本焼き”×好みのビールペアリングが味わえる。



ホップ生産者・ビール醸造家たちによるトークセッションは、「ビールの魂」とも言えるホップの現状や取り組み、ビール造りにまつわる奥深さなど、大人の知識欲を高める内容だ。日本産ホップを五感で楽しめる特別企画も満載にお届けする。



概要詳細は下記をチェック！

10月25日（土）詳細：https://tiget.net/events/417738

10月26日（日）詳細：https://tiget.net/events/417817

□EVENT

「八ヶ岳ワインフェスタ2025」

星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」のひとつである「リゾナーレ八ヶ岳」では、実りの秋に酔いしれる３日間（11/1〜11/3）、ワインリゾートの祝祭「八ヶ岳ワインフェスタ2025」を初開催。



ホテルのメインストリート「ピーマン通り」に、40mlから味わえる200銘柄の山梨県産ワインが勢ぞろい。大鍋で作る「ワインほうとう」やワインと共に味わう山梨ならではの料理を食すことができる。



「リゾナーレ八ヶ岳」が位置する山梨県北杜市は、2008年に日本で初めて「ワイン特区」（＊1）に認定されたエリア。そのため、日本屈指のワイングローウィングエリアに位置する「リゾナーレ八ヶ岳」では、ワインにまつわる知的体験など、ワインの魅力に触れる体験機会を提案している。



＊1 平成14年創設 構造改革区域のひとつ。酒税法の定める正規の最低生産量（6,000リットル）の３分の１の規模（2,000リットル）で免許が取れる特別許可区域（構造改革特区）

中でも面白いのが160mの回廊を舞台にしたワインに親しんでもらうための２種類のレース。



ワイン樽を２人１組で転がしてタイムを競う「ワイン樽転がしレース」と、ワイングラスをトレーに乗せて倒さずに運ぶ「ワイングラス運びレース」を開催。キッズレースもあるので、子供も楽しむことができるプログラムだ。



山梨県産ワインを飲むだけでなく楽しみ尽くせる３日間となる。



＞＞公式サイトをチェック

◆



全部制覇したくなる「食×お酒」のSpecial Autumn Eventが各地で目白押し。



実りの秋を存分に感じて幸せな時間に浸ろう。