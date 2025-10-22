「口にこそ出しませんが、内心穏やかじゃないと思いますよ」とは、映画会社関係者。10月21日スタートの「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日＝火曜夜9時）で、テレ朝の連ドラ初主演となる大泉洋（52＝写真）の話だ。もはや国民的な人気者だが、最近は不運続きで……。【もっと読む】三角関係報道で蘇った坂口健太郎の"超マメ男"ぶり 永野芽郁を虜…高畑充希の誕生日に手渡した大きな花束5月16日公開の映画「かくかくしかじか」