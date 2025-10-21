公益財団法人日本サッカー協会（JFA）、民間放送43社、および公益財団法人全国高等学校体育連盟は21日、今冬開催する「第104回全国高校サッカー選手権大会」の大会概要を発表した。開会式と開幕戦は12月28日（日）、決勝戦は2026年1月12日（月・祝）にいずれも国立競技場で開催される。会場は、国立競技場、駒沢陸上競技場、味の素フィールド西が丘（以上東京）、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu、ニッパツ三ツ沢球技場（以上