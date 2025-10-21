第104回全国高校サッカー選手権、大会概要が発表！今年度も“連戦”は無し…準々決勝と準決勝の間隔は「中5日」に

公益財団法人日本サッカー協会（JFA）、民間放送43社、および公益財団法人全国高等学校体育連盟は21日、今冬開催する「第104回全国高校サッカー選手権大会」の大会概要を発表した。

開会式と開幕戦は12月28日（日）、決勝戦は2026年1月12日（月・祝）にいずれも国立競技場で開催される。

会場は、国立競技場、駒沢陸上競技場、味の素フィールド西が丘（以上東京）、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu、ニッパツ三ツ沢球技場（以上神奈川）、浦和駒場スタジアム、NACK5スタジアム大宮（以上埼玉）、フクダ電子アリーナ、ゼットエーオリプリスタジアム（以上千葉）の9つを使用する。

試合時間は、準々決勝までが「80分」、準決勝と決勝が「90分」で、勝敗が決しない場合はPK戦により勝利チームを決定。決勝のみ延長戦があり、それでも決しない場合はPK戦を実施する。

大会スケジュールは以下の通り。

第104回全国高校サッカー選手権大会 日程

12月28日（日） 開会式・開幕戦（1試合のみ）

12月29日（月） 1回戦

12月31日（水） 2回戦

1月2日（金） 3回戦

1月4日（日） 準々決勝

1月10日（土） 準決勝

1月12日（月・祝） 決勝

2日連続で試合を行う“連戦”は今年度も無し。決勝戦の成人の日開催が固定のため、準々決勝と準決勝の間隔は今回「中5日」となっている。

本大会の組み合わせ抽選会は11月17日（月）に開催。チケットは11月23日（日・祝）10時から発売される。