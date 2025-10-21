臨時国会で10月21日、衆参両院の首相指名選挙がおこなわれ、自民党の高市早苗 総裁が女性初となる首相に選ばれました。（額賀福志郎 衆院議長）「高市早苗君を衆議院規則第十八条第2項により、本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」21日に召集された臨時国会では午後、衆参両院で首相の指名選挙が行われました。その結果、自民党の高市早苗 総裁が衆参両院で最多の票を獲得し、第104代の首相に選ばれました。女