½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¡¸©Æâ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡ÚÆÁÅç¡Û
Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç10·î21Æü¡¢½°»²Î¾±¡¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ ÁíºÛ¤¬½÷À½é¤È¤Ê¤ë¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³Û²ìÊ¡»ÖÏº ½°±¡µÄÄ¹¡Ë
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ·¯¤ò½°µÄ±¡µ¬Â§Âè½½È¬¾òÂè2¹à¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ±¡¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
21Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¸á¸å¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç¼óÁê¤Î»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ ÁíºÛ¤¬½°»²Î¾±¡¤ÇºÇÂ¿¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âè104Âå¤Î¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ì±¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
¡Ê60Âå¼çÉØ¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆüËÜ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤Í¡×
¡Ê20Âå ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡Ö¿·¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢·ë¹½»ä¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ê50Âå ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡Ö¹ñÌ±ÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤«ÊÑ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö·ÐºÑÂÐºö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡Ê20Âå É×ÉØ¡Ë
¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÎÀ©ÅÙ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡Ê80Âå Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¡Ë
¡ÖµÄ°÷Äê¿ô1³ä¥Ñ¥ó¤Ã¤È¡Êºï¸º¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤½¤³´üÂÔ¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê80Âå Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¡Ë
¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö»Å»ö¤»¤ó¤ÈµïÌ²¤ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê30Âå ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡Ö·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£³ÆÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Î²Å¸«ÇîÇ·²ñÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÇÀ¯ºö¤ÎÉý¤¬°ìÁØ¹¤¬¤ê¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀ¯ºö¤¬ÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ÆÁÅç¸©Áí»ÙÉô¤ÎÄ¹ÅÄÁ±À®´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤Ë¶¯¤¤´üÂÔ¤ÈÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£ Í¿ÅÞ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÚ¼Â¤ÊÃÏÊý¤ÎÀ¼¤ò¹ñÀ¯¤ÎÃæ¿õ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ ¸©ËÜÉô¤Î¸ÅÀî¹»ÖÂåÉ½¤Ï¡Ö½÷À½é¤ÎÁíÍý¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·ÐºÑ³¦¤äÏ«Æ¯ÃÄÂÎ¤Ï
°ìÊý¤Ç¹â»Ô¿·¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤ò·ÐºÑ³¦¤äÏ«Æ¯ÃÄÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¼±¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¹Í¤¨¤é¤ì¤ë±Æ¶Á¤ä´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¦°þÀ¾µÁµ± ¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë
¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢³ÈÄ¥Åª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¡Ö·ÐºÑ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤Ê¤é¡×
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÄÂ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¡¢µëÎÁ¤òÊ§¤¦Â¦¤Î²ñ¼Ò¡¦´ë¶È¤ÎÂÎÎÏ¤ò¤¤¤«¤Ë¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÍè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¡ÖÃÏÊý¡Ê¤Î´ë¶È¡Ë¤¬¤¤¤«¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ÎÂ¹ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ö´üÂÔ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÊÏ¢¹çÆÁÅç¡¦Àî¸ýÀ¿Æó ²ñÄ¹¡Ë
¡ÖÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬º£¡¢4³ä¶á¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤½¤³¤¬Àµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¡ÖÇÓ³°Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬Âç¡¹Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°¹ñ¤ÎÊý¤¬°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö³°¹ñ¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î»ö¶È¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀþ°ú¤¤ò¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö·ÐºÑ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âÌÜ¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¹ñÆâ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï´üÂÔ¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¢£ÀìÌç²È¤Ï
¡ÊÌÄÌç¶µ°éÂç³Ø¡¦»³ËÜ½à Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢·ë¹½Èà½÷¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤¹¤·¡×
¡ÖÊÝ¼éËÜÎ®¤Î¤è¤¦¤ÊÁÊ¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¹â»Ô¤µ¤ó¤Î»þÂå¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÖÍ¿ÌîÅÞ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÉÔ¶·¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¹ñÌ±¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤³¤òÁè¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¤¥Ç¥ª¥í¥®ー¤Ç¹ñ²ñ¤ÇÙæ¤á¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿³µÄ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤«¤Ï¡¢¤â¤¦½¾ÍèÆüËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿°¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¡×
¡ÖËÜÅö¤ÎÀ¯¼£ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡×
¡Ö½÷À¼óÁê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×