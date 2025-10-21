8年ぶりに大進化したデザインが「カッコ良くて可愛い」と話題に！2025年10月2日、スズキはコンパクトSUV「クロスビー」の新型モデルを発表し、同日から販売を開始しました。2017年12月にワゴンとSUVを融合させた新ジャンルのクロスオーバーとして誕生して以来、約8年ぶりの大規模な改良となります。フルモデルチェンジ級に大幅改良された「新型クロスビー」【画像】超カッコいい！ これが「新型クロスビー」です！（30枚以上）