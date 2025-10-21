マリナーズは第7戦に勝利すれば球団初のWS進出【MLB】Bジェイズ ー マリナーズ（日本時間21日・トロント）マリナーズは20日（日本時間21日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦に臨んでいる。ワールドシリーズ進出が懸かった大一番はNHK-BSでも放送されるほどの注目度。日本人にとっては“馴染み”のある広告が気になっているようだ。初回にジョシュ・ネイラー内野手の適時打で先制するも、すぐに追