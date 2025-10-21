マリナーズは第7戦に勝利すれば球団初のWS進出

【MLB】Bジェイズ ー マリナーズ（日本時間21日・トロント）

マリナーズは20日（日本時間21日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦に臨んでいる。ワールドシリーズ進出が懸かった大一番はNHK-BSでも放送されるほどの注目度。日本人にとっては“馴染み”のある広告が気になっているようだ。

初回にジョシュ・ネイラー内野手の適時打で先制するも、すぐに追い付かれるドキドキの展開。それでも3回にフリオ・ロドリゲス外野手の本塁打で勝ち越しに成功した。1977年に創設されたマリナーズは過去48年間でワールドシリーズ進出はなし。49年目の今季、悲願の大舞台進出に向けて序盤はリードした。

そんな中、ファンの目線は袖にある広告パッチに向けられた。袖の広告は2023年に解禁され、各球団が企業と契約して掲載されている。マリナーズの袖で存在感を放っているのは「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ 2）」の赤い広告だ。

任天堂とマリナーズは深い関係性がある。球団が1992年に経営不振でシアトルからの移転が模索されていた際、山内溥社長が救済して筆頭オーナーに。2000年オフのイチロー獲得も功績の一つとされる。2016年には筆頭オーナーを退いたものの、一部株式を保有し続け、本拠地T-モバイルパークには任天堂の広告が掲載されている。

そして2025年3月にはユニホーム広告の契約を結び、ホームユニホームには「Nintendo」、ビジターには6月に発売された「Switch 2」の広告が入っている。存在感抜群の“赤”に日本のファンからも「マリナーズのユニフォームの右袖に燦然と輝くNintendo Switch2の広告」「旧オーナー企業の任天堂がSwitch2の広告」「Switch2の宣伝している」「左打者だとはっきり見えるのジワる」などと注目の声が寄せられた。（Full-Count編集部）