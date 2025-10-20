東京消防庁によりますと、20日午後8時前、東京・豊島区のJR山手線大塚駅で「車内で催涙スプレーのようなものがまかれ、けが人がいるもよう」との通報があったということです。東京消防庁は消防隊7隊を出動させ、状況の確認にあたっていますが、ケガ人が2人いるということです。JR東日本によりますと、午後7時40分ごろ、山手線の内回り電車が大塚駅停車中にホームの非常停止ボタンが押され、客2人がトラブルになっていたということ