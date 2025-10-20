いつもと違うお米を買ったら、なんだかあんまりおいしくない……。そんな失敗をしたことがある人もいるのでは？でも、まだ諦めないで！いつもの浸水方法をちょっと工夫するだけで、自分好みの食感に近づけることが可能です。?甘み・粘りが少ない→浸水時間を追加「なんだか味わいがあっさり？」「ちょっとポソポソして堅いかも……」と感じたら、まずトライしてほしいのが「浸水時間」の見直し。お米は水につけることででんぷ