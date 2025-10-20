宮城県仙台市に住む70代の女性が、警察官を名乗る男から金およそ3億4800万円相当と現金1040万円を騙し取られ、警察が詐欺事件として捜査しています。被害にあったのは仙台市に住む70代の女性です。警察によりますと今年7月、女性の自宅に「2時間後に電話がつながらなくなる」といった内容の自動音声の電話があり、女性が案内に従って番号を押したところ警視庁の警察官を名乗る男が電話に出ました。男は、「あなた名義の携帯電話が