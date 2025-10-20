みずみずしいナスは、秋を代表する旬の食材。炒めて良し、ゆでて良しと使い勝手も抜群で、「あともう一品」というときに頼りになる万能野菜です。今回ご紹介するのは、秋ナスを使った口当たりのいい簡単副菜レシピ。和食料理人として活躍する笠原将弘さんに、教えていただきました。優しい味つけがナスのうま味を引き出すみずみずしさと繊細な口当たりにうっとり。【調理時間：15分】●ナスの塩ショウガ煮【材料（4人分）】 ナス