みずみずしいナスは、秋を代表する旬の食材。炒めて良し、ゆでて良しと使い勝手も抜群で、「あともう一品」というときに頼りになる万能野菜です。今回ご紹介するのは、秋ナスを使った口当たりのいい簡単副菜レシピ。和食料理人として活躍する笠原将弘さんに、教えていただきました。

優しい味つけがナスのうま味を引き出す

みずみずしさと繊細な口当たりにうっとり。【調理時間：15分】

●ナスの塩ショウガ煮

【材料（4人分）】

ナス 4個

ショウガ 15g

A［だし汁1と1／2カップ みりん大さじ2 塩小さじ1と1／2 砂糖小さじ1］

B［片栗粉、水 各大さじ1］



【つくり方】

（1） ナスはヘタを除き、ピーラーで皮をむく。ひと口大の乱切りにし、さっと洗う。ショウガは千切りにする。

（2） 鍋にAと（1）を入れて中火にかけ、煮立ったら弱火にして10分ほど煮る。

（3） ナスがやわらかくなったら、Bの水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつける。冷蔵庫で冷やして器に盛る。

［1人分35kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです