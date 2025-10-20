【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、インドがウクライナに侵攻するロシアの原油購入をやめなければ「巨額の関税を払い続けることになる」と改めて警告し、購入停止を迫った。インドは購入を打ち切るかどうか明確にしていないが、トランプ氏はインドのモディ首相が約束したとの主張を繰り返した。大統領専用機内で記者団に語った。インド側と認識が食い違っている理由は「分からない」と述べた。トランプ氏は15日、モ