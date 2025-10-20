北海道や東北でクマによる人身被害が相次いでいる。世界でも稀なヒグマの高密集地帯である知床半島では、2023年に過去最多の185頭が捕殺された。対応にあたった現地レンジャーをノンフィクションライターの中村計氏が取材した。（文中敬称略）【写真】市街地をのそのそと…斜里町のコンビニ付近を徘徊するオスの個体解体場の作業が追いつかない"地獄絵図"という表現は、決して大げさではなかった。「クマの解体場があるんです