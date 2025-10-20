とあるXユーザーによるネットスラングの投稿をきっかけに、インターネット上で寄付の輪が広がっている。「癌の種類が年に20例ほどしか観測されてないようなレアなもの」発端となったのは、Xユーザー「なかやま」さんが2025年10月14日に投稿した「グエー死んだンゴ」との一文だった。「グエー死んだンゴ」とは、10年代にインターネット掲示板「なんJ（なんでも実況J）」で生まれたとされるネットスラングだ。死の間際の断末魔をコミ