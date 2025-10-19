僕が見たかった青空が18日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにて秋のワンマンライブ「僕青祭2025」を開催した。昼夜２部構成で行われた学園祭コンセプトの本公演では、教室を思わせるオープニングから、竹取物語をテーマにしたダンスコーナー、そして卒業を控えた山口結杏による感動のラストステージまで、22名全員が全力で青春を体現。笑顔と涙が交錯する、まさに“僕青らしさ”が詰まった一日となった。■山口結杏、卒業前最後のライブ