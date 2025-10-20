エヌビディアのCEOであるジェンスン・フアンは「ソヴリンAI」を提唱している。ソヴリンとは「主権」のことで、各国の言語や文化、歴史ごとに独自のAIを創造して構わないというコンセプトだ。国家間の干渉を避ける反グローバル的な意味合いが込められたソヴリンAIだが、果たしてそれは実現できるのだろうか？ 前編記事『【エヌビディア】「ソヴリンAI」の提唱でジェンスン・フアンCEOが成し遂げようとしている「真意」』より続く。