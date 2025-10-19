秋といえばどんな季節？写真：写真AC秋といえば、一般的になどとする？ 9月から11月までの3カ月間を指す季節です。夏の暑さが和らぎ、過ごしやすい気候になることが最大の特徴です。徐々に気温が下がり、湿度も下がるためさわやかな空気を感じられることが多くなります。朝晩の寒暖差が大きくなることも秋の特徴のひとつです。自然では紅葉が始まり、山や街路樹が美しく色づきます。同時に米や果物などの作物が収穫時期を迎え、「