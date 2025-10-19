お酒ともご飯とも相性ぴったりのナス。秋はとくに皮がやわらかく、みずみずしいため、さっと炒めるだけで絶品おかずが完成します。今回は、秋ナスを使った簡単でおいしいレシピを、人気和食店「賛否両論」の店主を務める笠原将弘さんに、詳しくお聞きしました。甘辛いタレとナスが相性抜群甘辛味をまとった絶品ナスにご飯もお酒もすすむ！【調理時間：10分】●ナスのキンピラ【材料（4人分）】 ナス3個 ゴマ油大さじ1と1／2