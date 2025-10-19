FW上田綺世とDF渡辺剛の日本代表コンビが所属するオランダの名門フェイエノールト。UEFAチャンピオンズリーグ予選では無念の敗退となったが、リーグ戦では開幕から8試合負けなしと絶好調だ（7勝1分）。加入3年目の上田は、8試合で8ゴールと得点を量産。新加入の渡辺も欠かせない存在になりつつある。そうしたなか、オランダの名物記者ヴァレンタイン・ドリーセンは、『De Telegraaf』のポッドキャスト『Kick-off』でこんな指摘をし