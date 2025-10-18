ロッテの秋季練習が18日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。藤原恭大は9日の取材で「この秋から長打が基本的になるようなスイングを心がけてやっています」と話し、この秋はセンターから引っ張った打球が目立つ。打撃練習を見ていると、さまざまなフォームを試して打っているように見える。17日の打撃練習（1人5廻り×5スイング交代）では、5廻り目にヒッチしたフォームで打っている印象を受けた。本人にこの日確認すると、