¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³Âç¡ÖÆ°¤¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ä¡Ö¥Ò¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Á10·î18Æü¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó½©µ¨Îý½¬¡Á
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î½©µ¨Îý½¬¤¬18Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¶³Âç¤Ï9Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¤³¤Î½©¤«¤éÄ¹ÂÇ¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤Î½©¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»î¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£17Æü¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ê1¿Í5²ö¤ê¡ß5¥¹¥¤¥ó¥°¸òÂå¡Ë¤Ç¤Ï¡¢5²ö¤êÌÜ¤Ë¥Ò¥Ã¥Á¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ë¤³¤ÎÆü³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ò¥Ã¥Á¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ°¤¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥Á¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡ÖÆ°¤¤¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Á°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¸íºîÆ°¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯Åª¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¤·Á¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡ÈÁ°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡É¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸ÄÊÌ¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ò»þÀÞ¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ò¥Ã¥Á¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºòµ¨¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤â¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ê¤Î¤«¿Ö¤¯¤È¡¢¡Öº£¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º²¿¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»î¤·¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Êº£µ¨¤Þ¤Ç¤Î¡Ë°ì½ï¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¿§¡¹»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½©¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ÎÄ¹ÂÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½©¤Ï¥é¥¤¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬Â¿¤¤¡£¡Öº£¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò³ÎÎ¨¤è¤¯ÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇµå¡Ê¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ê¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤ÎÂÇµå¤Ï¡ËÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½»þÅÀ¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö¿¶¤ëÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢¡ À¾Àî¡ÖËèµå¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Î»î¹çÁ°ÂÇ·âÎý½¬¤«¤éÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÈÄ¹¤¤ÀÖ¿§¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò2ËÜ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢17Æü¤È18Æü¤ÏÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Î¤ß¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³ºÇ¶á¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´¶¿¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶á¤¯¤Ë¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ëÂÇµå¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£À¾Àî¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÈô¤ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥óºÝ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¾Úµò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ÎÂÇµå¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËèµå¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡ ²£»³¡Ö50»î¹ç°Ê¾å¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤³¤½¡×
¡¡²£»³Î¦¿Í¤Ï¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Ä¹Ç¯ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿50»î¹çÅÐÈÄ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤Ã¤¿1²ó¤ÇËþÂ¤»¤º¡¢50»î¹ç°Ê¾å¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤³¤½³èÌö¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î50»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²¿Ç¯¤â¤³¤¦¤¤¤¦¿ô»ú¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤Î½©¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ50»î¹ç¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈèÏ«´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó8³ä¤¯¤é¤¤Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç10³ä¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëµå¤ò¤Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£»×¤¤¤Ã¤¤êÅê¤²¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢10³ä¤ÇÅê¤²¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÀ©µå¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
