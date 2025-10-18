キャッチしたのは35歳のボクシングコーチ【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）キャッチした本人も驚いた様子だった。ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、7回に1試合3発となるポストシーズン5号を放った。7回1死で迎えた第4打席はメギルが投じた4球目の内角フォーシームをバックスクリーン左まで運んだ。打球速度113.