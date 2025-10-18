¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë»á¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ëºÇ¶¯¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ò·è¤á¤ë´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥¢¥¶¡¼¥ë»á¡£7Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï»ýÁ°¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç¿ô¡¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¡¢¸ø¼°Àï352»î¹ç110ÆÀÅÀ88¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ä2ÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¶¡¼¥ë»á¤¬2Âò·Á¼°¤ÇºÇ¶¯¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ò·è