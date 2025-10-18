女優の高橋智子さんが16未明に交通事故により39歳で亡くなったことが18日、分かった。所属事務所の「碗プロダクション」が発表した。所属事務所は公式サイトを通じ「弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年39歳でした」と発表。「高橋智子は、弊社創立メンバーとして、精力的に活動をしてくれておりました。責任感も強く情にも厚く、皆に愛されていました。彼女の残してくれた功績に、心