打者として3本塁打、投手として10奪三振無失点の大活躍【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース17日（日本時間18日）、リーグ優勝決定シリーズでブルワーズを4連勝で下し、2年連続26回目のワールドシリーズ進出を決めた。試合後のシャンパンファイトでは、シリーズMVPの大活躍を見せた大谷翔平投手らが勝利の喜びを爆発させた。ナ・リーグ西地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破、地区シ