打者として3本塁打、投手として10奪三振無失点の大活躍

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャース17日（日本時間18日）、リーグ優勝決定シリーズでブルワーズを4連勝で下し、2年連続26回目のワールドシリーズ進出を決めた。試合後のシャンパンファイトでは、シリーズMVPの大活躍を見せた大谷翔平投手らが勝利の喜びを爆発させた。

ナ・リーグ西地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破、地区シリーズ突破に続き、今季4度目の美酒となった。レギュラーシーズンでは6連敗だったブルワーズを逆に4連勝で下し、2年連続の舞台に駒を進めた。

デーブ・ロバーツ監督は「ショウヘイおめでとう」と大活躍の大谷を称えると、選手たちは一斉にシャンパンを発射。びしょ濡れになりながら、歓喜の美酒を味わった。

大谷は打者としては史上11人目となる1試合3本塁打。初回に右翼最上段に運ぶと、4回には右翼場外に飛ばす飛距離469フィート（約142.9メートル）の特大弾。7回にもバックスクリーン左に運び、これまでのポストシーズンの不振を払拭するような大暴れ。投手としては6回0/3で100球を投げて2安打無失点。10奪三振、3四球で勝利投手となった。

ドジャースは9回を佐々木朗希投手が締めて勝利。世界一をかけたワールドシリーズではブルージェイズかマリナーズの勝者と対戦。24日（同25日）に開幕する。（Full-Count編集部）