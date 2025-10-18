試合前に「MLBネットワーク」のインタビューに登場ドジャースのブレイク・トライネン投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦前に米放送局「MLBネットワーク」のインタビューに登場。2年連続のワールドシリーズ進出へ、今季のチームが“強い理由”を語った。トライネンは昨年と今季の違いについて「今年、明らかな違いは先発投手陣が（現在）健康なこと。彼らが素晴らしい状態なんだ