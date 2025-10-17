県人事委員会は10月17日、県に対し、県職員の月給とボーナスを引き上げるよう勧告しました。引き上げ勧告は4年連続です。人事委員会の勧告は、公務員と民間企業の給与の格差を是正することを目的としています。県人事委員会の坂田千代子委員長は10月17日、後藤田知事に県内の民間企業86社に行った給与などに関する調査結果を報告しました。それによりますと、2025年4月の県職員の月給とボーナスが民間の平均を下回って