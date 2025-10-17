徳島市上下水道局は10月17日、利害関係者とゴルフをしたとして、課長補佐級の50代の男性職員を「戒告」の懲戒処分としました。処分を受けたのは、課長補佐級の50代の男性職員です。徳島市上下水道局によりますと、この男性職員は、2024年11月と2025年7月に、仕事上で取引のある業者と県外でゴルフをしていたことが、内部からの通報で発覚。本人に確認したところ、事実と認めたため、市職員倫理条例違反で戒告の懲戒処分としました