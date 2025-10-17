インフルエンザの感染者数が8週連続で増えるなか、“痛くない予防接種”がいま注目されています。今シーズンから接種費用の助成を始めた自治体もありますが、そもそもどういうワクチンなのか詳しく見ていきます。東京・港区の小児科。待合室には、“不安げな子どもたち”の姿がありました。小学2年生「痛かった…（記者：泣いちゃった？）ううん。外に出たら早く甘い物が食べたい」訪れた理由は、インフルエンザの予防接種。注射は