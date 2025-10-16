シンガポール華字メディアの連合早報は15日、香港の大学で今年、学歴を詐称した出願が急増しているとし、香港中文大によると、人数では中国本土からが多いと伝えた。記事によると、香港では今年、少なくとも五つの大学で学歴を詐称した出願が確認されている。香港大と香港中文大では詐称の疑いのある願書が数百件に上った。香港中文大の担当者は11日、今年度は合わせて数百件に上る異なる国からの詐称が疑われる願書を食い止めたと