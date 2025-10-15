°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹Í¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢Æñ½ê¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÂçÎÌ¤Î²ÙÊª¤ÎÀ°Íý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÄ¹¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜ¤äCD¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ÏÂçÎÌ¤ËÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²ÙÊªÀ¸Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¡²è²È¤Î¤«¤È¤­¤Á¤É¤ó¤°¤ê¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬ÂçÎÌ¤ÎVHS¤ò½èÊ¬¤·¤¿ºÝ¤Î¼ÂÏ¿¥Þ¥ó¥¬¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖVHS¤Î¼Î¤ÆÊý¤¬Æñ°×ÅÙ¹â¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡Ä¡×Á´ÊÔ¤òÆÉ¤à¤É¤ó¤°¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±µï¿Í¤Î¤Ê¤¹¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò»ëÌî¤Ë