ÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç³«¤¤¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ëÈÓÂ¼Ë­¤µ¤ó¡á14Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÀéÂåÅÄ¶èNHK¤¬8·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Àï»þ²¼¤Î¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ò½ä¤ê¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿½êÄ¹¤ÎÂ¹¤Ç¸µ³°¸ò´±¤ÎÈÓÂ¼Ë­¤µ¤ó¤Ï14Æü¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤Ë¿³µÄ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÆ±Æü¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢NHKÂ¦¤Ø¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆüËÜ