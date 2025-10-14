喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は10月16日、「ドデカメンチバーガー」(税込890円〜960円)と「ドデカチーズメンチバーガー」(税込970円〜1,040円)を発売する。バンズからはみ出るほど大きなメンチカツ“ドデカメンチ”を挟んだバーガー。食べやすいよう2つに切って提供するという。販売価格は店舗によって異なる。販売期間は11月下旬頃まで。ただし、数量限定のため無くなり次第終了。コメダ珈琲店「ドデカメンチバーガー」〈2種の