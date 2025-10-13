日本サッカー協会（JFA）の技術委員長を務めていた影山雅永氏がフランスで有罪判決となって契約を解除されたことを受け、JFAとメジャーパートナー契約を結ぶ全日本空輸（ANA）が14日の国際親善試合のブラジル戦で広告掲出を取りやめることが13日、分かった。影山氏は航空機内で児童ポルノを閲覧したとしてフランスの空港で拘束された。10日に大阪・パナソニックスタジアム吹田で行われたパラグアイ戦でも同じ措置を取った。ブ