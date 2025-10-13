現在イングランド2部のQPRで存在感を見せている斉藤光毅が、今月のインターナショナルマッチウィークで日本代表に初選出された。それもあって現地でも注目度合いが高まっており、24歳の小柄なウインガーはQPRのファンからも大きな人気を集めるようになっているようだ。チームもコヴェントリー・シティ戦で1-7と大敗してからの6試合を無敗（4勝2分）で乗り切っており、順位も昇格プレーオフ圏内の6位へ浮上。一気にプレミアリーグを