お人形を乗せて押して歩く、かわいらしいミニチュアのベビーカー。1歳6か月の女の子にとって、それはまさに憧れの「お母さんごっこ」アイテムです……が、今回そのおもちゃを買った目的は「ベビーカーに乗ってもらうため」でした。しかし結果は、見事に逆効果。そんな育児あるあるすぎるエピソードが、Xで笑いを呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ベビーカーは「赤ちゃんが乗るもの」と認識し