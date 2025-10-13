12Æü¡¢²¼ÅÄ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º×¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ë¤ß¤³¤·¤Î¾þ¤ê¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢À¸¸å2¤«·î¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÆ¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âç¤±¤¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12Æü¸á¸å6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢²¼ÅÄ»ÔµÈº´Èþ¤ÎÈ¬È¨µÜ¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º×¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Öº×¤ê¤Î¿Í·Á¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼ÅÄ»ÔÌ§ºî¤Ë½»¤àÀ¸¸å2¤«·î¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢º×¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ä»µï¤ÎÁ°¤Ç¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤Ç¤¤¤ëºÝ¤Ë¾þ¤ê¤¬Íî²¼¤·¤Æ