12Æü¡¢²¼ÅÄ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º×¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ë¤ß¤³¤·¤Î¾þ¤ê¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢À¸¸å2¤«·î¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÆ¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âç¤±¤¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12Æü¸á¸å6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢²¼ÅÄ»ÔµÈº´Èþ¤ÎÈ¬È¨µÜ¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º×¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Öº×¤ê¤Î¿Í·Á¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼ÅÄ»ÔÌ§ºî¤Ë½»¤àÀ¸¸å2¤«·î¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢º×¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ä»µï¤ÎÁ°¤Ç¤ß¤³¤·¤òÃ´¤¤¤Ç¤¤¤ëºÝ¤Ë¾þ¤ê¤¬Íî²¼¤·¤ÆÆ¬¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

11Æü¤Ï¡¢È¬È¨µÜ¿À¼Ò¤ÎÎãÂçº×¤¬¹Ô¤ï¤ì»ö¸ÎÅö»þ¡¢¿À¼Ò¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Â¾¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

ÃË¤Î»Ò¤ÏÂç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ìÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¤ÎÍÆÂÎ¤ä»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·Ù»¡¤¬ÁÜººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£