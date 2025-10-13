日清食品チルド（東京都新宿区）が、明星食品（東京都渋谷区）と共同開発した「チルド 明星 一平ちゃん夜店の焼そば 2人前」を10月13日、新発売します。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は、1995年に発売を開始したカップ焼きそば。業界初の「からしマヨネーズ」が付属し、長年にわたり愛され続けた一品です。今回、発売30周年を記念して、日清食品チルドと明星食品が共同開発したということです。新商品もカップ焼きそばと