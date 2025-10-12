地区シリーズ第4戦の大谷への敬遠が引き金に…ドジャース・大谷翔平投手への“対応”をめぐり、米国内もヒートアップしている。米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLBセントラル」では、9日（日本時間10日）に行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、大谷の打席内容をめぐって出演者が“ケンカ”する一幕があった。引き金となったシーンは0-1で1点を追うドジャースの7回の攻撃。2死二、三塁で大谷を迎えたフィリー