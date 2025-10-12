「5歳児健診」の存在をご存知ですか。自治体によっては実施しているところもある健康診査（健診）です。現在、「1歳児健診」「3歳児健診」「就学時健診」はありますが、こども家庭庁はこれらに加えて「5歳児健診」を、2028年度までに100％の実施率にすることを目指しているようです。5歳児健診の目的と現状翌年4月に小学校入学を控える年長児を対象とした「就学時健診」は通常、10月から11月に行われますが、ここで初めて発達の